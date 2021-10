Im Vorjahr ging in St. Pölten der letzte Kinder-Kassenarzt in Pension. Seither gibt es keinen einzigen mehr für knapp 60.000 Einwohner. Nun sollen ab Dezember zwei Ärzte für insgesamt 23 Stunden am PVZ anfangen. Sollte das Pilotprojekt erfolgreich sein, werden die Stunden auf 50 aufgestockt.

Groß war die Freude über diese Nachricht. Die Freude war derart groß, dass Vertreter der einzelnen Parteien den Erfolg an ihr Revers heften wollten. Die Bemühungen hätten sich endlich gelohnt, war da zu hören. Den Ausschlag für die Ärzte, sich für St. Pölten zu entscheiden, gab aber ein anderer. Rafael Pichler ist Arzt im PVZ. Er setzte sich mit den Medizin-Kollegen zusammen und fragte, was passieren müsste, damit sie nach St. Pölten kommen. Ohne Druck und Risiko zu arbeiten, war die Antwort. Genau das kann das PVZ bieten.

Das ist der wahre Grund der Ärzte, sich für St. Pölten zu entscheiden, und nicht das Mascherl einer Partei, das den Kinderärzten jetzt umgehängt wird.