Klimaschutz vor 60 Jahren

Ende 1961 war es eine bahnbrechende Idee, die auch heute wirkt. Und St. Pölten war wegweisend mit einer der ersten Fußgängerzonen in Österreich überhaupt.

Dass auf einmal eine ganze Straße den Fußgängern gehört, ist noch heute für manche ein revolutionärer Gedanke. Sie fürchten um die Innenstadt, wenn die Kunden nicht direkt vorm Geschäft parken können. Trotzdem flanieren mittlerweile in Vor-Corona-Zeiten bis zu 90.000 Personen täglich an den Hotspots vorbei. Der Leerstand ist in der Kremser Gasse einer der niedrigsten in Österreichs Einkaufsmeilen.

Das Erfolgsmodell Fußgängerzone hat in 60 Jahren bewiesen, dass von einer umweltfreundlichen Maßnahme alle profitieren können. Der Natur nützt jeder gesparte Kilometer CO 2 , den Kunden bringt es Sicherheit beim Shoppen, trotzdem bleibt das Geschäft. Das wussten manche schon vor 60 Jahren.