Der Aufwärtstrend der Bundes-ÖVP lässt die St. Pöltner Stadtpartei auch auf Zuwächse bei der Gemeinderatswahl Ende Jänner hoffen. Ganz so einfach wird es nicht, denn die Konkurrenz ist groß und droht sogar noch größer zu werden. 2016 erreichte die ÖVP 20,3 Prozent der Wählerstimmen, das entsprach einem Minus von fünf Prozent. Das Team blieb nach der Wahlschlappe unverändert. Matthias Adl kandidiert auch 2021 an der Spitze.

Gemeinderatswahl 2021 St. Pöltner Spitzenkandidaten stehen fest

Der Sebastian-Kurz-Bonus alleine wird für die ÖVP in St. Pölten kein Garant für Stimmenzuwächse sein. Die NEOS treten an und binden mit ihrer Wirtschaftspolitik einige Wähler, die sonst bei der ÖVP ihr Kreuzerl gemacht hätten. Noch schlimmer könnte die ÖVP allerdings das Antreten der Bürgerplattform treffen. Einige Mitglieder gelten als ÖVP-Stammwähler und ziehen somit auch eine konservative Klientel an.

Die politischen Mitbewerber werden also darauf hoffen, dass die Bürgerplattform auch tatsächlich kandidiert.