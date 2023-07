Mit Ideen zum Erfolg

Der Handel ist kein einfaches Pflaster. Das Angebot ist groß und der Kampf um den Preis macht es oft besonders schwierig. Kämpft der Greißler im kleinen Ort damit, nicht zu Supermarktpreisen verkaufen zu können, ist es im städtischen Bereich oft das Überangebot an Lebensmittelmärkten, das es schwierig macht.

Dass Ideen und das Ausprobieren dieser langfristig Erfolg bringen können, zeigt eindrucksvoll der wohl bekannteste Kaufmann in der Landeshauptstadt. Johann Mohr ist seit vielen Jahren selbstständig in St. Pölten . Er hat es geschafft, in all den Jahren zu bestehen und erfolgreich zu sein. Selbst als wenige Meter weiter ein Konkurrent eröffnete.

Kundenbindung, Eigenmarketing, ein großes Sortiment und ein Zusatzangebot wie der Postpartner spielen eine große Rolle beim Erfolg. Und natürlich hat es Charme, wenn es im Supermarkt die Eier vom Nachbarn gibt, die Äpfel und Säfte vom Bauern aus dem nächsten Stadtteil und Fertiggerichte vom St. Pöltner Caterer. So kann's gehen.