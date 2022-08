Möglichkeit schaffen

Reges Treiben herrscht am Domplatz. Die Arbeiten für die Neugestaltung laufen auf Hochtouren und auch das Bistumsgebäude ist für die Sanierung bereits eingerüstet. Schon im nächsten Jahr wird es in neuem Glanz erstrahlen. So wie der neue Domplatz.

Die Kritik an der Domplatz-Gestaltung reißt noch immer nicht ab. Zu viel Hitze durch zu viel Granit und zu wenige Bäume. Es sei eine Jahrhundertchance, die man verstreichen lasse, und in Anbetracht des Klimawandels nicht zu verstehen. Die Kritik ist verständlich, wer sitzt nicht lieber im Schatten eines Baumes, wo es viel kühler ist, als mitten in der Stadt unter einem Sonnenschirm.

Aber örtliche Gegebenheiten und rechtliche Vorgaben verhindern mehr als die geplante Baumreihe im Süden des Platzes. Hier liegt es an der Politik, den Rahmen für eine adäquate Klimawandelanpassung zu schaffen.