Bei der Volkspartei geht nächste Woche eine Ära in Stadt und Bezirk zu Ende. Nach 24 Jahren legt Matthias Adl als landesweit längstdienender Bezirksgeschäftsführer seine Funktion zurück. Ein Vierteljahrhundert lang war er erste Anlaufstelle für hunderte Funktionäre im Bezirk und hat 33 Wahlkämpfe gefochten.

Der Wechsel in die Privatwirtschaft wird nicht nur für Adl eine neue Herausforderung. Die Übergabe der Leitung der VP-Bezirksgeschäftsstelle an den 27-jährigen Wilhelmsburger

Simon Obermayer ist auch ein Generationenwechsel.

Im Gemeinderat wurde dieser bereits teilweise vollzogen. Durchaus denkbar, dass sich das an der Spitze fortsetzt.

Sollte sich jemand aufdrängen, könnte Adls berufliche Neuorientierung der erste Schritt zu einem Abschied auf Raten sein.

Will die VP auch in der Stadt eine neue Ära einleiten, müsste sie sicher bald einen Kandidaten in Stellung bringen. Denn angesichts der Machtverhältnisse wartet einige Arbeit.