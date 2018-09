Wer wochentags in den Straßen rund um das Krankenhaus einen freien Parkplatz sucht, kennt das Problem: Es gibt keinen. Für diejenigen, die schnell jemanden im Spital besuchen möchten, ist eine der Parkgaragen eine Alternative. Für Anrainer allerdings nicht – dementsprechend groß ist mittlerweile deren Ärger. Auf diesen reagiert nun die Stadt und lässt die Einführung einer „Grünen Zone“ in diesem Bereich prüfen.

Wird sie umgesetzt, wäre dort der Anfang für eine über kurz oder lang wohl notwendige Entwicklung in St. Pölten getan: Parken in City-Nähe wird nämlich nicht ewig gratis bleiben. Denn nicht nur rund um das Krankenhaus ist der Parkdruck enorm, sondern auch in der Andreas-Hofer-Straße, der Hötzendorfstraße oder der Maria-Theresia-Straße konkurrieren Anrainer mit Pendlern.

Andere Kommunen haben gezeigt, dass die „Grüne Zone“ eine probate Lenkungsmaßnahme ist, um den Verkehr im Zentrum zu reduzieren. Auf ein solches Mittel wird eine stark wachsende Stadt wie St. Pölten nicht mehr lange verzichten können.