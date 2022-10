Pflege richtig darstellen

Über die Pflege wird viel gesprochen. Allerdings nicht immer mit den Personen, die tatsächlich tagtäglich den Pflegealltag leben. Das wollte die NÖN ändern und lud zur Diskussion mit Personen direkt aus dem Feld. Immer wieder fiel dabei auch ein Appell an die Medien, den Beruf „richtig“ darzustellen. Richtig in dem Sinne, ihn erst einmal zu verstehen, zu begreifen, wie weit gefasst und ausdifferenziert das Pflegefeld ist.

Richtig bedeutet auch, klarzustellen, dass nicht jeder in der Pflege arbeiten kann und sollte, nur weil der Personalmangel groß ist. Und richtig heißt, nicht nur die negativen Seiten zu behandeln. Denn alle Personen am Podium betonten: In die Pflege zu gehen, war die beste Entscheidung ihres Lebens. Wir haben den Aufruf an die Medien verstanden und werden an dem Thema dranbleiben. Immer mit der Innensicht der Personen, die ihr Leben der Pflege widmen, um so noch mehr für diese Berufung zu begeistern.