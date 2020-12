In der Nacht von Donnerstag auf Freitag verübten die Identitären einen Anschlag auf die Demokratie in St. Pölten. Sie hängten ein scheußliches Plakat mit der Hassbotschaft „4 Moscheen in St. Pölten sind 4 zu viel“ am Eingang des Rathauses auf. Die Identitären wollen Unruhe stiften, das ist ihr Konzept – Hetze gegen Minderheiten. Nicht umsonst werden sie vom Verfassungsschutz als rechtsradikal und gefährlich eingestuft.

St. Pöltens Vizebürgermeister Harald Ludwig (SP) und Matthias Adl (VP) bezogen eindeutig Stellung gegen diese Aktion. Sie stemmten sich in ihren Wortmeldungen gegen die Ausgrenzung von Mitbürgern, die islamischen Glaubens sind.

FPÖ-Chef Klaus Otzelberger nahm die Identitären-Aktion jedoch zum Anlass, eine Diskussion über den Umgang mit Islamismus einzufordern. Eine klassische Täter-Opfer-Umkehr. Es waren die Identitären, die das Plakat aufgehängt haben. St. Pöltens Moslems wurden hier beschimpft und gedemütigt. Die Rechtsextremen brachten am Rathaus ihre Hassparolen an und besudelten so das Zentrum der St. Pöltner Demokratie. Wichtiger wäre also eine Diskussion über darüber.