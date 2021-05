Die „Europhorie“ lässt auf sich warten – nach einem Jahr Pandemie meist ohne Fans im Stadion und zuletzt weniger erfreulichen Spielen der Nationalmannschaft. Die aktuelle Situation der zahnlosen SKN-Wölfe tut ihr Übriges, dass der Fußball in St. Pölten nicht die erste Geige spielt. Will man, dass der Fußball in der Sportstadt weiter eine Rolle spielt, sollte man aber schon auch an die Kicker und Fans von morgen denken.

Aktuell entfernt sich aber der Fußball von den St. Pöltnern, der Voith-Platz im Süden der Innenstadt verschwindet gerade, der Sturm-19-Platz im boomenden Norden wird ein Park, der SC St. Pölten sucht mehr Platz als am Ufer der Traisen. Fußball findet jetzt im Stadion am Stadtrand statt und oft nur im TV. Den Menschen am Kremserberg scheint der Fußball auch mehr Bürde als Chance für Sport vor der Haustüre.

Sollte man in St. Pölten und mit dem Nationalteam auf Erfolge hoffen, sollte sich aber der Fußball nicht noch mehr von den Menschen entfernen.

St. Pölten-Nord Kremserberg-Anrainer mauern gegen Sportplatz-Bau