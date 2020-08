Als St. Pölten Landeshauptstadt wurde, rechneten viele mit einem rapiden Bevölkerungswachstum. Bis zu 100.000 Einwohner werden es bald sein, schätzten einige. Gekommen ist es anders. Inklusive Zweitwohnsitzer leben 2020 mehr als 60.000 Menschen hier. Jährlich kommt weniger als ein Prozent neu hinzu. Von einem Ansturm ist man also weit entfernt.

Dennoch sind die vielen Baukräne in der Innenstadt ein Zeichen dafür, dass sich etwas tut. Und in den nächsten Monaten werden es noch mehr werden. Spätestens dann, wenn René Benko mit seiner Firma Signa hinter der denkmalgeschützten Leiner-Fassade zu bauen beginnt. Damit hält er nicht nur das Möbelhaus am Leben, er setzt auch Eckpunkte des St. Pöltner Masterplans um. Damit kommen nun mehr Wohnungen in die Innenstadt, ebenso wie ein weiteres Hotel und ein Tagungs- und Kongresszentrum.

Wohin gehst Du also, St. Pölten? Ganz klar in Richtung einer würdigen, modernen Landeshauptstadt.