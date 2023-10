Stadt auf der Landkarte

Mit Ereignissen wie dem Frequency-Festival oder dem Triathlon hat es St. Pölten bereits auf die Landkarte von Musikfans sowie Sportbegeisterten weltweit geschafft. Insgesamt ist allerdings touristisch sicher noch Luft nach oben in der niederösterreichischen Hauptstadt.

Viele Menschen, die geschäftlich hierher reisen, haben ihr Lieblingszimmer in einem der netten Hotels in der Stadt gefunden. Aber es werden noch mehr kommen, geht es nach der Stadt, die den Städte- und Kulturtourismus jetzt richtig ankurbeln will. Das Kulturjahr soll hier nur der Start sein. Will man aber vielen ein Gastgeber sein und nicht weiter bei Großereignissen die Gäste diverser St. Pöltner Veranstaltungen zum Übernachten aufs halbe Land verteilen, braucht es mehr Betten in der niederösterreichischen Landeshauptstadt.

Für die künftige touristische Entwicklung der Stadt ist es daher schon einmal ein gutes Zeichen, wenn auch internationale Hotelbetreiber St. Pölten auf der Landkarte finden.