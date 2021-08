„Bitte warten!“, heißt es weiterhin für St. Pölten, was den Ausbau des öffentlichen Verkehrs im Traisental betrifft. Im April brachte der Gemeinderat einstimmig eine Resolution an Bund und Land NÖ auf den Weg. Darin wurde mehr Tempo beim Angebot für Bus und Bahn gefordert. Nun kam die Abfuhr.

Bundesministerium und Land betonen in ihren Schreiben, wie wichtig bessere öffentliche Verbindungen im Traisental seien. Es wird auch Besserung zugesichert, allerdings erst in ferner Zukunft. Von bis zu 2029 ist die Rede. In der Vergangenheit wurde der Zentralraum schon mehrmals beim Öffi-Ausbau auf die Zukunft vertröstet. Die Elektrifizierung der Traisentalbahn ist eine unendliche Geschichte.

Ein klares Bekenntnis zum zeitnahen Ausbau des öffentlichen Verkehrs könnte ein großes Umdenken in der Verkehrsstrategie bedeuten. Das würde auch den Bau der S 34 betreffen. Denn eines ist klar: Eine Entlastung der Hauptverkehrswege muss her. Gar nichts tun ist keine Option.