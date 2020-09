Der Kaffee-Stricherl-Zettel ist zurück. Das Blatt Papier hängt wieder an seinem Schrank in der Küche der St. Pöltner NÖN-Redaktion und füllt sich langsam mit Stricherln.

Der Zettel mit den Stricherln ist ein gutes Zeichen, denn er bedeutet, dass wieder Leben in die Redaktionsstube zurückkehrt. Und somit auch in die Berichterstattung. Die Veranstaltungen nehmen zu, und es gibt auch wieder mehr, über das sich vor Ort berichten lässt.

Einen großen Anteil daran haben die Kultur-Events. Das Höfefest bringt bald Leben in die Innenhöfe der Stadt und das Landestheater sperrt wieder auf. Für das Haus ein ganz besonderes Jahr, steht es doch seit 200 Jahren am Rathausplatz. Damals wie heute hat die Kultur einen wichtigen Stellenwert in der Gesellschaft. Das wurde uns verstärkt durch die Coronakrise bewusst. Die St. Pöltner gieren nahezu nach Kultur.

Bleibt nur die Hoffnung, dass sich auch in den Theater-Küchen allmählich wieder die Kaffee-Stricherllisten füllen.