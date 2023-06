Süße Qual der Wahl

Ob Meisterschaftsfinish im Fußball-Unterhaus, ob Jugendspektakel der Superlative (Champions Trophy vom 9. bis 11. Juni): St. Pölten bietet Sportfans so viel (Aus-)Wahl, dass sich die Qual in Grenzen hält. Mit dem Liese-Prokop-Memorial steigt in der NÖ-Landeshauptstadt am Feiertag eines der heimischen Topevents.

Was sich geändert hat: Ex-Weltklasse-Hürdensprinterin Beate Taylor zeichnet als Frontfrau für das Meeting verantwortlich, Gottfried Lammerhuber ist ins zweite Glied gerückt. Was gleich bleibt: St. Pölten steht für ein Leichtathletik-Feld der Spitzenklasse, das sich sehen lassen kann. Aushängeschilder der gastgebenden Union wie Sprintrakete Markus Fuchs geben sich mit internationalen Assen ein Stelldichein. Olympia-erprobte Austro-Asse wie Diskuswerfer Lukas Weißhaidinger und Vicky Hudson hautnah wie sonst nirgends zu erleben — auch dafür steht das Prokop-Memorial.

Top, dass der Leichtathletik-Klassiker aus der Covid-Krise gestärkt hervorgegangen ist.