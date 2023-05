Verbinden, nicht trennen

„Die Politik soll etwas Verbindendes und nichts Trennendes sein“ – ein Satz der Dritten Landtagspräsidentin Eva Prischl (SPÖ), der aufhorchen lässt und nachdenklich macht. Schließlich ist es Ziel aller Parteien, die Anliegen ihrer Wählerinnen und Wähler bestmöglich umzusetzen, und das im Idealfall mit Zustimmung der anderen Fraktionen. In den letzten Wochen und Monaten zeigte sich in der Politik bundesweit, aber auch im Regionalen, wenig von diesem Verbindenden. In der SPÖ rittern drei Kandidaten um den Bundesvorsitz (das Ergebnis steht noch aus), aber auch in Wilhelmsburg gibt es interne Probleme bei der SPÖ.

In den Gemeinderatssitzungen gehen die Wogen aus ideologischen Gründen oft so hoch, dass vergessen wird, worum es überhaupt geht, nämlich die Bürgerinnen und Bürger. Etwa beim Thema Kinderbetreuung.

Darum ist jetzt umso wichtiger, sich endlich wieder auf das Verbindende zu besinnen und gemeinsam zu arbeiten.