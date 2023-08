Vergiftetes Klima

In den Keller solle man sie sperren, Irre seien sie – der Umgangston gegen die Letzte Generation nach ihrer ersten Störaktion in St. Pölten war rau. Und die Politik goss noch Öl ins Feuer, die Landeshauptfrau grenzte sie wieder von „Normaldenkenden“ ab. Schaut so Gräbenzuschütten aus?

Störaktionen wollen genau das: stören. Denn die Klimakrise ist akut, wir stehen vor diversen Kipp-Punkten. Es hilft nicht, die Menschen gegeneinander aufzuhussen und die wahren Schuldigen auszusparen: die großen Klimasünder wie Industrie und Landwirtschaft und die Politik, die sie gewähren lässt.

Die Gruppen setzen ihre Aktionen zur Stoßzeit an, weil sie die Öffentlichkeit aufrütteln wollen. Und gemeinsam mit ihnen für Lösungen plädieren. Spalten ist ein Instrument der Mächtigen, um Veränderung aufzuhalten. Und die Braven haben noch nie Geschichte geschrieben.

Allerdings muss sich auch die Letzte Generation überlegen, ob sie mit zwei aufeinanderfolgenden Aktionen die richtige Botschaft vermitteln und so ihre Überzeugungsarbeit leisten können.

