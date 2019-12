Im Land der Träume lockt die Zukunft mit all ihren Möglichkeiten. Im Land des Fußballs entscheidet das „Hier und Jetzt“. Also letztlich das Ergebnis. Das fiel gegen Altach ebens ernüchternd aus wie die St. Pöltner Bemühungen in Hälfte zwei. Bei Standards anfällig wie in schlechten alten Zeiten, offensiv ebenso harmlos wie vor dem Tag X, als Kwang-Ryong Pak und Husein Balic Träume von einem echten „Einsersturm“ weckten. Eben jene Knipser stehen nun in der Kritik. Trainer Alexander Schmidt „feuerte“ selbst, forderte den Fokus auf den SKN ein – und nicht auf möglicherweise lukrative Angebote für einen Winterwechsel.

Werbung in eigener Sache machen konnten Pak und Balic zuletzt nicht. Jeweils vier Bundesligatore stehen für die beiden SKN-Angreifer zu Buche. Nicht die Welt, aber dann doch fast 50 Prozent aller St. Pöltner Treffer im Herbst. Wenn die Torgaranten „träumen“, schaut‘s in Sachen Effizienz vor des Gegners Gehäuse flau aus. Ohnehin stellt der SKN die zweitschwächste Offensive der Liga.

Geträumt wird aber auch in der Führungsriege. Von Transfererlösen, die dem SKN Spielraum verschaffen. Denn über den Sommer hinaus wird das Duo nicht zu halten sein. Das spielt‘s nämlich auch nur im Land der Träume …