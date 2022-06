Viele Ideen für die Stadt

Zu viele Wohnungen, zu wenig leistbare Wohnungen, zu wenig Grün in der Innenstadt, zu viel Beton – das sind nur einige der Themen, die die Wogen in der Stadt immer wieder hochgehen lassen. Schnell sind die Kritiker da und betonen, was nicht alles schlecht ist in unserer Heimatstadt. Besonders stark zeigt sich das Phänomen in den sozialen Medien.

Die NÖN wollte sich abseits dieser Blase ein Bild machen und startete eine Umfrage. Mehr als 1.200 Menschen füllten einen Teil der Umfrage aus, mehr als 700 kämpften sich bis zum Schluss durch, auch durch die offenen Fragen. Wir danken Ihnen für die Zeit, die Sie dafür aufgewendet haben.

Natürlich gab es auch in den Antworten der Umfrage Kritik für manche Bereiche, denn wo ist schon alles perfekt? Aber es gab auch viele schöne Worte über unser St. Pölten und konstruktive Ideen, die gehört werden sollten. Wir bleiben dran!