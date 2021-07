Wer mit Weitblick Dinge angeht, der hat die Chance, dass auch Großes gelingt. Rom wurde nicht in einem Tag erbaut und der St. Pöltner Domplatz wird es auch nicht.

Damit dann schlussendlich der Platz für die Zukunft hält, was seit Jahren versprochen wird, ist es nahezu unerlässlich, dass Planer und Verantwortliche weit über den Zeithorizont einer politischen Ära blicken und sich genau damit beschäftigen, was sein wird in einer Stadt, die dann eher 5.000 Einwohner mehr, als 5.000 weniger haben wird, in der lokale Geschäfte die Innenstadt beleben, und in der es auch möglich sein kann, zu Fuß oder mit dem Fahrrad an sein Ziel zu kommen.

Eine zukunftsfähige Realität fußt auf den Visionen der Vergangenheit, nicht aber ohne mit der Zeit zu wachsen. Bleibt die Vision aber zu lange Vision, ohne sich der Realität zu stellen, kann es auch ganz schnell passieren, dass die gut gemeinten Absichten von gestern von der neuen Realität überrollt werden. Dann ist vielleicht noch das Ziel erkennbar, der sture Blick auf alte Pläne aber schon der falsche.