Wechselhaft wie Wetter

Das Wetter ist jedes Jahr aufs Neue ausschlaggebend für Erfolg oder Misserfolg der Ernte. Der finanzielle Ertrag hingegen wird nicht nur durch die lokale Ernte bestimmt, sondern vor allem durch den (Welt-) Markt. Die Getreideernte fiel heuer gut aus, ein Grund zum Jubeln möchte man meinen. Doch die Bauern freut das nicht, denn dafür sind die Preise im Keller.

Sollte so etwas Grundlegendes wie unsere Nahrungsmittelversorgung wirklich von den Börsen in Paris und London bestimmt werden? Landwirte klagen seit Jahren, es gehe sich einfach nicht mehr aus. Ohne Subventionen sowieso undenkbar. Eine Lösung ist die Direktvermarktung, doch auch da müssen sich Erzeuger preislich an der Konkurrenz im Einzelhandel orientieren. Ein weiterer Vorschlag: Getreidelager anlegen, jetzt, wo es billig ist. Damit könne Spekulation verhindert und Engpässe abgefedert werden. Wie so oft braucht es ein Maßnahmenbündel. Aber zuallererst ein Problembewusstsein, wieso wir zahlen, was wir zahlen.