Drei Monate vor dem großen Fest herrscht wieder Ungewissheit in St. Pölten. Wie wird sich Covid entwickeln? Was wird alles erlaubt sein? Gibt es einen Christkindlmarkt?

Die Situation ist bereits jetzt ungewiss. Die Freiwillige Feuerwehr St. Pölten will kein Risiko eingehen und sagt Weihnachten im Park ab. „Schweren Herzens“, wie Landesfeuerwehrkommandant Dietmar Fahrafellner sagt. Es sei einfach zu riskant. In den kleinen Hütten und vor den Stand’ln kann es leicht zu Ansteckungen kommen. Durch die Absage werden Befürchtungen laut, es könnte eine Adventzeit wie im Vorjahr drohen, ganz ohne Punsch und Kekse am Rathausplatz.

Die Stadt machte aus der Not eine Tugend und schuf auf dem Rathausplatz eine Eisfläche. Das könnte es heuer wieder geben. Vielleicht auch einen weihnachtlich angehauchten Markt am Domplatz? Eines kann man sich jedenfalls sicher sein: Die Stadt tüftelt daran, den St. Pöltnern eine schöne und sichere Adventzeit zu bescheren.