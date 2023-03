Wir können etwas tun

Die Vollzeit-Mutter sagt: „Die Berufstätigen kümmern sich nicht um ihr Kind.“ Die berufstätige Mutter sagt: „Jene, die zu Hause sind, sind einfach zu faul zum Arbeiten.“ Anlässlich des Weltfrauentags rücken Diskussionen um Gerechtigkeit am Arbeitsplatz, die Anerkennung von Betreuungsarbeit zu Hause, aber auch Solidarität auch in St. Pölten wieder in den Vordergrund.

Gerade in den letzten Jahren zeigte sich noch stärker, wie schnell Menschen mit Vorverurteilungen sind. Vor allem in den sozialen Medien herrscht ein rauer Ton, oft herablassend und überheblich. Gewaltfreie Kommunikation scheint es nicht mehr zu geben. Wertschätzung sucht man oft vergebens, obwohl diese wichtig wäre.

Die Zeiten sind nicht einfach. Viele fühlen sich ungerecht behandelt. Aber Gerechtigkeit fängt bei jedem selbst an. Versuchen Sie doch einmal, Menschen nicht sofort zu bewerten. Sie werden sehen, es tut gut.