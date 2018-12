„Hoffentlich blamieren wir uns da nicht.“ Skeptische Sager wie dieser waren im Vorfeld des Ö3- Weihnachtswunders durchaus öfter von St. Pöltnern zu hören. Die Sorge, dass einem Millionenpublikum ein menschenleerer Rathausplatz gezeigt wird und damit das eigentlich längst abgelegte Graue-Maus-Image der NÖ Landeshauptstadt wieder in die Bundesländer getragen wird, war durchaus präsent.

Da haben sich viele geirrt. Und wie! Täglich tummelten sich tausende Leute auf dem Rathausplatz. Am Sonntag war er überhaupt bis auf den letzten Platz gefüllt. Damit konnten nicht nur Ö3 und die Standler am Christkindlmarkt zufrieden sein, auch die Stadt freut sich über beste Werbung. In St. Pölten ist ordentlich was los – das wurde in das ganze Land transportiert.

Für schöne Momente sorgte aber nicht nur die Begeisterung in der NÖ Landeshauptstadt, sondern auch die vielen kleinen und großen Spenden. Die rekordverdächtige Unterstützung machen die fünf Tage zu einem unvergesslichen Weihnachtswunder für alle.