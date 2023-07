Zeit für sich selbst nutzen

Manche tun es gern am Wochenende, manche sehen es als Ersatz für das Auto oder den Öffi-Verkehr und für manche ist es einfach eine Leidenschaft: das Radfahren. Schon die Jüngsten unter uns sind begeistert vom Zweirad, sind stolz , wenn sie die ersten Meter ohne Hinfallen schaffen.

In St. Pölten soll dem Radverkehr jetzt mehr Bedeutung zukommen. Zwei Millionen Euro sind heuer dafür vorgesehen. Einige Projekte standen auch im Juni-Gemeinderat auf der Tagesordnung. Und das ist auch gut so. Das Interesse in der Bevölkerung ist groß. Schon morgens sind viele am Traisentalradweg unterwegs. So viele, dass ein Begleitweg für Fußgänger parallel dazu errichtet wird.

Radfahren als Alternative zum motorisierten Individualverkehr ist eine einfache Möglichkeit, Klimaschutz zu betreiben. Aber wenn dieser nicht die Motivation ist, dann vielleicht der Nutzen, den man selbst daraus zieht. Radfahren ist nicht nur eine günstige Alternative zum Auto, Radfahren ist gesund und eine schöne Gelegenheit, freie Zeit für sich selbst zu nutzen.