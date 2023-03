Einbrüche, vor allem in Kellern, gibt es in St. Pölten viele. Mehr als einen täglich. Wirklich schwere Delikte sind hingegen eine Seltenheit, das zeigt die aktuelle Kriminalstatistik für St. Pölten. Vorsicht sollte man dennoch walten lassen, vor allem im Internet, denn dort boomen die Betrügereien und die Täter werden immer kreativer.

In Summe können wir uns also sicher fühlen, denn die Wahrscheinlichkeit, hier einem schweren Verbrecher zum Opfer zu fallen, ist gering. Davon haben die wenigen Opfer freilich nichts. Deshalb ist es wichtig, auch weiter dafür zu sorgen, dass die Stadt so sicher bleibt.

Und dass das für alle stets merkbar ist. Denn das Sicherheitsgefühl ist gelegentlich ein anderes. Viel zu häufig spielen einem die Fantasie und eigene Vorurteile einen Streich, wenn man sich in dunkle Ecken begibt. Ich atme kurz durch und mache mir das bewusst, denn zu Tode gefürchtet ist auch gestorben.