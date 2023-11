Zug fährt Zick-Zack

Es gibt Momente, da kommt sogar ein Zug im Zick-Zack-Kurs daher. Ein Paradebeispiel ist die Verbindung von der Landeshauptstadt Richtung Norden.

Herzogenburg läge hier recht nah und auch in Krems könnte man schon lange schneller sein. Hunderte Menschen müssten sich dann nicht mehr ins Auto setzen, die paar Kilometer in die Arbeit und zum Shoppen fahren, davor um die raren Parkplätze kreisen. Wenn es denn das zweite Gleis gäbe, das einst in einem Akt von Kurzsichtigkeit verschwunden ist. Gegner sind eigentlich seit Langem kaum in Sicht. Zumindest in der Region. Eine schnelle Bahnverbindung wäre bei Schwarz und Rot ebenso gern gesehen wie klimafreundliches Fahren bei den Grünen.

Feind scheint einzig und allein die Kurzsichtigkeit jener zu sein, die sich seit Jahrzehnten lieber in Planspielen und kleinteiligem Hick-Hack üben, als die großen Projekte anzugehen, die wirklich nachhaltig etwas ändern.