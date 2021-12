Zusammen nachhaltig

Vierzig Jahre ist es her, dass sich Gerersdorf seine Unabhängigkeit zurückerkämpft hat. Mit der Eingemeindung vor 50 Jahren hat sich die nahe Stadt St. Pölten schon einmal einen Wachstumssprung gesichert.

Dass das aber doch nicht immer so einfach funktioniert, haben die 1970er gezeigt. Eine gewachsene Gemeinschaft wie in Gerersdorf ließ sich nicht von urbanen Verlockungen spalten. Nicht zuletzt, weil die Vorteile einer Stadt nur schleppend am Westrand ankamen und die Stadt kaum dort in die Infrastruktur investierte.

Bei den neuen Entwicklungskonzepten für St. Pölten scheint man daraus durchaus Lehren gezogen zu haben. Die gewachsenen Zentren der ehemalig eigenständigen Dörfer werden miteinbezogen, auch der Lup fährt mittlerweile fast überall hin.

Es gilt aber, dran zu bleiben, etwa auch für Haltestellen zu kämpfen, denn nachhaltig ist es nur, wenn es allen nützt.