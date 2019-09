Am 12. November steht fest, ob St. Pölten europäische Kulturhauptstadt 2024 wird. Zuvor müssen die Verantwortlichen für die Bewerbung im Büro St. Pölten 2024 noch ihr konkretisiertes Konzept der Jury präsentieren. Für die niederösterreichische Landeshauptstadt steht viel auf dem Spiel, eine erfolgreiche Bewerbung würde viele Impulse setzen und Projekte antreiben.

24.09.2019 – Kulturhauptstadt ... FPÖ St. Pölten poltert wegen Reise nach Plovdiv

Was so kurz vor der Entscheidung die Chancen nicht fördert, sind im Rampenlicht ausgetragene Befindlichkeiten. Das machte schon bei den Polit-Auftritten bei der – in der Sache zurecht geführten – Debatte über den Standort für das „KinderKunstLabor“ nicht den besten Eindruck. Mit dem Prädikat „SP- und Mikl-Leitner-Show“ für die Plovdiv-Reise und noch zusätzlicher FP-Kritik am Leiter des Bewerbungsbüros Michael Duscher, weil er regionale Kunst ignoriere, zeigt St. Pölten nicht gerade eine Diskussionskultur, die zu einer Kulturhauptstadt passt. Konstruktive Beiträge zum Konzept sehen anders aus.