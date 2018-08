So viele Besucher wie noch nie kamen zur zehnten Auflage des Frequency-Festivals nach

St. Pölten. Der Mix aus perfektem Wetter, internationalen Genre-Größen und der einzigartigen Camping-Atmosphäre an der Traisen lockte täglich 55.000 Gäste nach St. Pölten. Der Werbewert für die Stadt ist enorm: Für die lokale Wirtschaft zählt das Festival zu einer der umsatzstärksten Zeiten des Jahres. Da auch gröbere Vorkommnisse ausblieben, ist es also kein Wunder, dass die Bilanz des Jubiläums-Festivals sehr positiv ausfällt.

Doch der Rekordbesuch zeigte auch auf, dass die Stadt damit vor allem verkehrs- und platztechnisch an ihr Limit gelangt ist. Camping-Grenzen wurden nämlich ebenso hundertfach ignoriert wie Parkverbote und Zufahrtssperren. Während gegen Wildcamper meist die Handhabe fehlt, konnte die Polizei die Fülle an neuen Verboten in der Stadt aus personellen Gründen kaum kontrollieren.

Im Sinne eines guten Miteinanders von St. Pöltnern und Festival-Gästen kommen Stadt und Organisatoren nicht herum, hier neue Lösungen zu finden.