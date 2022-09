Mehr als nur ein Wirtshaus

Sie haben es derzeit wirklich nicht leicht, die Wirte in der Region und im ganzen Land. Auch wenn der Sud mancher Gastronomen fast schon so zur österreichischen Küche dazugehört wie Schnitzel und Bier. Explodierende Energiepreise, eine ordentliche Portion mehr aus dem Börsel für den Einkauf und kaum Mitarbeiter in Sicht, die in der Branche ihre Zukunft sehen, machen gerade kaum Gusto aufs Wirtsein. Dass die Gäste die für das finanzielle Überleben nötigen Preise nicht schlucken wollen und können lässt eine gewisse Leere befürchten.

Die Leere wäre eine tragische, würde das Wirtshaus aussterben. Nicht nur, weil die vielen, die mittlerweile auf regionale Produkte setzten, Stützen einer ganzen Region sind. Ohne Wirtshaus fehlte eine wichtige Institution, in der Menschen zusammenkommen und Probleme und Lösungen persönlich diskutieren – und sich nicht nur digital gegenseitig anpatzen.

Das teure tägliche Brot Veränderte Gastrowelt auch in der Region St. Pölten