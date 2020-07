Der in St. Pölten geborene Gunnar Prokop darf am 11. Juli auf acht Jahrzehnte voller Schaffenskraft zurückblicken. Mit siebeneinhalb Jahren brachte ihn seine Mutter in eine Turnstunde der Union St. Pölten. Eine Entscheidung, die sein Leben bis heute prägen sollte.

Erfolgreich im Gerätturnen, in der Leichtathletik und im Skilauf, war Prokop in den 1950er-Jahren auch ein begeisterter Bergsteiger und Kletterer.

Bleiben wird aber Prokops Vermächtnis als Trainer. Seine Karriere begann er bei den Olympischen Spielen 1964 als Betreuer der Leichtathletin Liese Sykora, die er 1965 heiratete.

Es gelang ihm, die von ihm betreuten Leichtathletinnen an die Weltspitze zu führen. Einige der damals aufgestellten Rekorde haben Jahrzehnte überdauert. 1972 war er Mitbegründer des erfolgreichen Damenhandballklubs Hypo Niederösterreich, dessen Manager er bis zum Jahr 2010 war. Zwischen 1977 und 2010 wurde Hypo durchgehend österreichischer Meister.

In den 1980er-Jahren baute Prokop ein immer besseres Damenteam auf und erreichte 1987 erstmals ein Europacup-Endspiel. Achtmal hat der Verein die EHF Champions League gewonnen. Bei der Gala zum 10-jährigen Jubiläum der Gründung der EHF wurde Prokop zum „Coach of the Century“ gekürt.