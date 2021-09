Die Anschuldigungen gegenüber dem Landesleistungszentrum Turnen (LLZT) in St. Pölten wurden in den letzten Wochen massiv. Koordinatorin Tina Weinberger steht im Mittelpunkt der Kritik. In den letzten Jahren wurde das LLZT von ihr geprägt. Sie hat es in dieser Form aufgebaut.

Als Weinberger vor neun Jahren im LLZT antrat, fand sie im St. Pöltner Kunstturnen eine Wüste vor. Kein Männerturnen mehr, im Frauenturnen eine Kleingruppe rund um Agnes Hodi in tiefster Feindschaft mit einer anderen Kleinstgruppe von Tatjana Lukoyanova.

Weinberger hat eine Infrastruktur aufgebaut, die das Potenzial hat, die Karrieren von Sportlern positiv zu beeinflussen, auf allen Leistungsniveaus, mit hoch qualifizierten Trainern. Dass dabei immer das Kindeswohl im Mittelpunkt stehen muss, versteht sich. Ihr System komplett in Frage zu stellen und zu sprengen, ist wohl zu kurzsichtig. Weinbergers Machtfülle auf mehrer Köpfe zu verteilen, wird aber nötig sein. Auch um für den Zeitpunkt gerüstet zu sein, wenn ihre Kinder das SLZ absolviert haben, und sie dann vielleicht nicht mehr dieselbe Ambition hat, unentgeltlich den Laden allein zu schupfen.