Wer den Ehrgeiz von Beate Schrott kennt, wird nicht überrascht sein: St. Pöltens Sportsuperstar sprintete auch bei ihrem letzten Lauf beim 15. Josko Laufmeeting in Andorf nochmals an die magische 13 Sekunden-Marke heran.

Leichtathletik Emotionaler Schrott-Abschied von der aktiven Karriere

Obwohl die Veranstalter am Samstag mit Olympia-Bronzemedaillengewinner Lukas Weißhaidinger, 200-Meter-Weltmeister Ramil Guliyev und Kenias Sprintsuperstar Ferdinand Omurwa absolute Leichtathletik-Weltstars aufbot, waren alle Augen im ausverkauften Stadion auf St. Pöltens Hürdensprint-Ass gerichtet.

Anfang der 2000er-Jahre begann Schrott bei der Union St. Pölten mit dem Leistungssport. Und die erfolgreichste Leichtathletin Österreichs der letzten beiden Jahrzehnte sollte bis zu ihrem letzten Rennen ihrem Stammverein auch die Treue halten. Die erfolgreiche internationale Karriere begann für Schrott mit der Teilnahme im Weitsprung bei der U-20-WM 2006 in Peking. Hunderte Wettkämpfe später, darunter der historische siebenten Rang über 100-m-Hürden bei den Olympischen Spielen 2012 in London und der Bronzemedaillengewinn bei der EM im selben Jahr, fiel am Sonntag nun der Vorhang.