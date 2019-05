St. Pölten ist im Umbruch. Gerade schon und in den nächsten Jahren entscheidet sich, in welche Richtung die Stadt wachsen und wie ihr Aussehen verändert wird – nicht zuletzt angetrieben durch die Bewerbung zur Kulturhauptstadt.

Firmen siedeln sich vor allem in den großen Betriebsgebieten am Stadtrand an, Wohnungen werden da und dort gebaut, im Zentrum muss oft auch alter Baubestand der Zukunft weichen. Es gibt kaum Straßenzüge, die nicht anders aussehen als vor ein paar Jahren.

Was weniger gelungen ist und wo es große Möglichkeiten gibt, führten eben erst die Architekturtage vor Augen. Dort hat man auch gesehen, dass vielen Bürgern die rasante Entwicklung der Stadt bewusst ist.

Damit diese der Stadt nicht davonläuft, muss sie aber auch in die richtige Richtung gesteuert werden. Die Stadt setzt auf Instrumente wie einen Gestaltungsbeirat und eine Schutzzone für erhaltenswerte Gebäude. Um Schritt zu halten, müssen die aber bald ins Laufen kommen.