Zum dritten Mal binnen eines Jahres steht beim SKN St. Pölten eine Trainerentscheidung an. Routine haben die Verantwortlichen in der NÖ-Landeshauptstadt in solchen Angelegenheiten also längst. Und dennoch ist die Ausgangslage diesmal eine andere.

Die Kandidaten stehen dem Vernehmen nach vor der NV Arena Schlange. Jener Klub, der vor wenigen Monaten noch vor dem sportlichen Desaster stand, ist plötzlich zur guten Adresse geworden.

Wundern braucht sich darüber niemand. Wer auch immer das Erbe von Didi Kühbauer antritt (heimischer Topkandidat dürfte Manfred Schmid sein), er übernimmt eine funktionierende und vor allem entwicklungsfähige Mannschaft. Und er übernimmt vor allem satte 21 Punkte. Nach knapp der Hälfte des Grunddurchganges steht St. Pölten damit weiter auf Platz zwei. Die Qualifikation für das Meister-Play-off ist nicht nur möglich, sondern mittlerweile sehr wahrscheinlich. Es gibt undankbarere Aufgaben.