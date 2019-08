Auf einem Video, das der NÖN zugespielt wurde, ist die Plane eines Gartenzaunes zu sehen. Es ist Abend, Grillen zirpen. Doch die restliche Geräuschkulisse lässt vermuten, dass sich die Szene in einem Kriegsgebiet abspielt. Schusssalven sind zu hören. Diese Szenen spielen sich nicht in Syrien ab, sondern in einem Siedlungsgebiet, rund einen Kilometer von einem Schießplatz entfernt.

Seit Jahrzehnten gibt es diesen Schießplatz des HSV. Bisher hat er die Anrainer auch nicht weiter gestört, doch die Nutzung hat in letzter Zeit stark zugenommen. Bundesheer und Polizei üben für den Ernstfall. Zweifelsohne notwendig.

Dass das vor allem in den Abendstunden alles andere als angenehm ist, darf man den Anrainern glauben. Der erholsame Tag im eigenen Garten wird da schnell zur Belastung.

Daher ist es wohl besser, die Schießübungen in ein neu geschaffenes Inneres zu verlegen, als den gemütlichen Abend im Kreise der Familie an einem lauen Sommerabend.