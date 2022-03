Ohren auf für die Jugend

Fix ist: Die Erde wird uns überleben. Denkt man in Erdzeitaltern, treiben einem ein paar Grad mehr in St. Pölten kaum die Schweißperlen auf die Stirn.

Denkt man aber an die Kinder und Enkelkinder, ist nichts so fix. Wenn der Regen wie jetzt gerade für Wochen ausbleibt und im Sommer Fluten Haus und Boden vernichten, wird es knapp mit der Ernte und leerer in den Supermarktregalen. Wenn der Meeresspiegel schnell steigt und andernorts die Quelle versiegt, wird der lebenswerte Platz bald eng und das zwischenmenschliche Klima heißer noch als St. Pöltner Tropennächte.

Wenn also junge Menschen nun lautstark durch St. Pölten ziehen, ist das bereits ein verzweifelter Ruf angesichts einer ungewissen Zukunft. Die rettet man mit ein paar geopferten Schulstunden ebenso wenig wie mit ein paar Bäumen. Wer aber gar nichts hören will, der hat die nächste Generation schon aufgegeben.