Plädoyer für den Sonntag

Wer kennt das nicht. Hohes Fieber, akute Bauchschmerzen oder der Schnitt in den Finger, Krankheiten und Unfälle halten sich nicht an Öffnungszeiten der Hausärzte und treten auch am Wochenende auf.

Seit der Verfassungsgerichtshof den verpflichtenden Bereitschaftsdienst an Wochenenden und Feiertagen gekippt hat, kommt es aber immer wieder vor, dass sich kein Arzt für den freiwilligen Dienst im Sprengel. Es bleibt nur der Weg ins Krankenhaus, auch für kleinere Wehwehchen.

Für Akutfälle PVZ St. Pölten öffnet jetzt auch am Samstag-Vormittag

Eine Lösung dieses Problems gibt es in St. Pölten jetzt zumindest für Samstage. Das PVZ übernimmt den Bereitschaftsdienst mit seinem Team. Das lindert das Problem. Übrig bleibt der Sonntag. Es ist zu hoffen, dass sich auch für diesen einen Tag pro Woche wieder eine Ordination oder eine geteilte Lösung findet. Das wäre jedenfalls im Sinne der Patientinnen und Patienten.