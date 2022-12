Projekt darf kein Spielball werden

Für Staunen, Skepsis und Debatten sorgten nach der Leiner-Übernahme die Pläne von René Benkos Signa für das große Möbelhaus-Areal im Zentrum St. Pöltens. Wohnen, Speisen und Einkaufen sollen die Rossmarkthöfe direkt um das Leiner-Stammhaus und bis zur Promenade vereinen.

Einiges an Zeit ist seither verronnen. Diskussionen um Bebauungsplanänderungen blieben nicht aus, mit Baubeirat und Denkmalamt gab es mehr als einen Termin. In dieser Zeit hat sich aber auch die Welt rundum schnell weitergedreht und sogar ein René Benko muss sein Geld zusammenhalten. Dass trotz unsicherer Zeiten ein Verkauf an einen österreichischen Investor gelang, zeigt den Wert des Projekts.

Wichtig ist gerade deshalb, dass alle Verantwortlichen in der Stadt ein Auge darauf haben, dass das Projekt im Herzen der Stadt kein Spielball der Investoren wird.