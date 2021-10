Raues Klima in der Politik

Freund, Feind, Parteifreund – so heißt es, und es scheint viel Wahrheit darin zu stecken. Besonders wenn man dieser Tage den Blick auf die Bezirksorganisation der FPÖ richtet. Beim Bezirksparteitag gingen sowohl Martin Antauer als auch Vesna Schuster mit ihren Teams ins Rennen. So weit nicht ungewöhnlich.

Körperliche Attacke? Tiefer Graben nach St. Pöltner FPÖ-Bezirksparteitag

Der raue Ton, der angeschlagen wurde, war es doch: Stillstand unter dem langjährigen Obmann, fehlende Gesprächsbereitschaft, aggressive Zwischenrufe bei der Abstimmung über die Verleihung der Ehrenobmannschaft. Es hagelte harte Worte, da war es bis zur Eskalation nicht weit. Klaus Otzelberger habe sie gestoßen, so Gegenkandidatin Vesna Schuster. Was auch immer passiert ist, an diesem Abend: Die Aggressionsspirale drehte sich schnell.

Neo-Bezirksobmann Martin Antauer muss schnell auf die Bremse steigen, sonst droht die totale Zerreißprobe.