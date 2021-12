Schritt für Polit-Karriere

Eigentlich ist es kaum zu glauben, aber: Wer aus St. Pölten ist und zur ÖVP gehört, hat wenig Chancen auf ein Mandat in Bundesrat, Landtag oder Nationalrat. Nur drei schafften das seit 2000: Maria-Luise Egerer, Alfred Brader und Hans Jörg Schelling. Seit Letztgenannter 2008 kein Direktmandat holte, ist die Hauptstadt-VP ohne Abgeordneten.

Das ändert sich am Donnerstag. Dann wird Florian Krumböck in den Bundesrat gewählt, St. Pölten hat wieder einen VP-Abgeordneten. Der einstimmige Beschluss im Landesparteivorstand ist ein klares Bekenntnis zur Stadt St. Pölten, aber auch zur Stadtpartei. Für Florian Krumböck könnte damit der Bundesrat ein erster Schritt zu einer größeren Polit-Karriere sein. Zumindest, wenn die erste große Prüfung gelingt: Platz eins für die ÖVP in der Stadt bei der Landtagswahl, die voraussichtlich im Jänner 2023 stattfinden wird.