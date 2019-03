An Zugangskontrollen am Flughafen und im Gericht haben wir uns längst gewöhnt. In St. Pölten kann das Landesgericht seit 2014 nur mehr über eine Sicherheitsschleuse betreten werden. Gefährliche Gegenstände kann man so kaum noch hineinschmuggeln. Das gibt vielen ein Gefühl der Sicherheit.

Die tödliche Attacke auf einen Mitarbeiter der Bezirkshauptmannschaft Dornbirn hat nun auch das Land NÖ veranlasst, seine Regierungsgebäude und die BH mit einer Schleuse abzusichern. Auch im Rathaus überlegt man ähnliche Schritte zur Kontrolle.

An dem Problem einer immer aggressiver werdenden Gesellschaft ändern solche Schleusen freilich wenig. Sie helfen aber zumindest, dass die Aggressionen nicht unkontrolliert ausgelebt werden können. Für jemanden, der seinen Behördengang erledigen möchte, mag das etwas lästig sein. Für jene, die tagtäglich für das Schicksal anderer verantwortlich gemacht werden, macht es die Arbeit einfach sicherer.