Sommerzeit ist zu Ende

Es sind nicht nur die Temperaturen, die uns fröstelnd erinnern, dass die Sommerpause endgültig vorbei ist. Während in fast allen Kulturinstitutionen der Stadt schon wieder reger Betrieb herrscht, rückt auch der Saisonstart im Gemeinderat näher. Es gibt einiges zu erledigen am kommenden Montag in der ersten Sitzung nach der Sommerpause.

Wegweisende Projekte wie die Bewerbung als klimaneutrale Pionierstadt dürfen nicht an Fahrt verlieren, die nötigen Förderungen müssen mitgenommen werden – und idealerweise sollen alle Entscheidungsträger informiert werden, worüber sie hier abstimmen.

Drängend wird aber auch die Hilfe für Menschen, die bei sinkenden Temperaturen die Heizung nicht mehr aufdrehen können. Wenn die Stadt helfen will, dann muss sie das für die wirklich Bedürftigen schnell und zielgerichtet tun. Zumindest hier heißt es im Gemeinderat noch: Gas geben!