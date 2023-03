Sparen und das Klima schützen

Aktive Mobilität ist ein Schlagwort, das uns in Zeiten des Klimawandels immer häufiger begegnet. Radfahren und Zu-Fuß-Gehen sollen forciert werden. Die Stadt entwickelt dafür einen eigenen Masterplan.

Immer mehr setzen in Zeiten von Teuerung und Klimawandel auf das Fahrrad oder E-Bike für den Weg in die Arbeit oder auch für Erledigungen. Was allerdings noch fehlt, sind die Radwege, die eine bequeme und sichere Fahrt durch die Stadt und das Pendeln aus der Umgebung möglich machen.

Der grobe Plan für das Radbasisnetz, das auch die Umlandgemeinden anbinden soll, ist fertig. Nun ist es wichtig, dass es mit den Detailplanungen und der Umsetzung zügig vorangeht. Denn nur mit der richtigen Infrastruktur werden noch mehr Menschen aufs Rad umsteigen und das hilft beim Sparen und dem Klimaschutz.