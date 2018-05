Fast 25.000 begeisterte Zuschauer an der Strecke, rund 3.000 Aktive, die bei sommerlichen Temperaturen Unglaubliches geleistet haben: Der Ironman 70.3 bot alles, was diesen Sport so attraktiv macht. Und er setzte ein weiteres Zeichen. Nämlich, dass St. Pölten am besten Weg zur Sportmetropole ist.

Das Liese-Prokop-Memorial bringt am Donnerstag die besten Leichtathleten Europas ins Sportzentrum. Lokalmatadore wie Ivona Dadic und Dominik Distelberger ließen den Mehrkampfklassiker in Götzis aus, um sich in St. Pölten dem heimischen Publikum zu präsentieren. Und am gleichen Tag präsentiert sich das renovierte Sportzentrum erstmals der Öffentlichkeit „im neuen Kleid“.

Spätestens mit dem Umbau spielt den Zentrum in der rot-weiß-roten Oberliga. Mit einer Sprinthalle für die Leichtathleten, die bereits in Planung ist, kommt in den nächsten Jahren wohl noch ein Tüpferl auf dem I. Doch schon jetzt braucht sich das Areal vor der Leistungsschmiede in der Südstadt nicht verstecken.

Was noch am Wunschzettel bleibt: Der eine oder andere Rasenplatz am Areal. Denn die Trainingsbedingungen für die Kickerinnen und Kicker sind in St. Pölten noch nicht reif für die „Champions League“.