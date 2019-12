Lackenhof hat gekämpft, musste dann aber das Handtuch werfen. Der Snowboard-Weltcup am Ötscher fiel dem milden Winter zu Opfer. Bitter für das Organisationsteam um Michi Dorfmeister, für die Fans. Aber auch schmerzhaft für Benjamin Karl.

Der Wilhelmsburger hatte seinem Heimevent entgegen gefiebert wie keinem anderen Rennen im Jahr. Nun verlängert sich die Pause, schließlich konnte auch der Parallel-Riesentorlauf in Carezza nicht regulär abgewickelt werden. Die tiefe, löchrige Piste zwang zum Abbruch nach der Qualifikation. Nun hoffen Karl & Co., dass in Bad Gastein der letzte verbliebene Austro-Event wie geplant Mitte Jänner stattfinden kann. Ob die Lackenhof-Bewerbe andernorts nachgetragen werden können oder ob der Weltcupkalender weiter schrumpft? Noch offen.

Fest steht: Die Luft wird dünner für den Wintersport im Herzen Europas. Klassische Naturschnee-Events dürfen wohl bald als Rarität gelten. Das bekommen auch die Alpinen zu spüren – die Slalomartisten wie Marc Digruber etwas weniger, die Speedasse umso mehr.

Der Winter wandelt sich. Und mit ihm auch der Sport auf der Brettl‘n. Leichter wird‘s nicht werden, Topevents im Winter nach Niederösterreich zu holen. Auch wenn das in den nächsten Jahrzehnten zu unseren geringeren Sorgen gehören mag …