Das Transferfenster ist seit Freitag geschlossen und bei der Einkaufspolitik der meisten Klubs kann man gut ablesen, ob die Funktionäre den Titel dieser Kolumne als frommen Wunsch erachten oder tatsächlich an eine ganz normale Saison glauben. Die einen übten Zurückhaltung und ließen den Kader nicht überborden, begnügten sich mit 16 oder 17 Mann als Kern der Kampfmannschaft. Die anderen legten sich keine Zurückhaltung auf, ordneten dem Erfolg alles unter. Keine Spur mehr von der finanziellen Not, die in der Vorsaison bei oft denselben Klubs die Abhaltung von Geisterspielen noch unmöglich gemacht hat. Die Corona-Kriegskassen sind gut gefüllt, die Fördergelder bei den Klubs angekommen.

Ob aber das Auswechseln des Kaders zum Erfolg führt, oder das Vertrauen auf die bewährten Kräfte, ist ein ungelöstes Rätsel. Die meisten Klubs in unserer Region waren am Transfermarkt vorsichtig. Als Titelkandidat drängt sich auf den ersten Blick keiner auf. Trotzdem steht die Chance gut, dass sie alles richtig gemacht haben. Denn die unsägliche Seuche hängt durch die Delta-Variante erneut wie ein Damokles-Schwert über der Saison.