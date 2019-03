Die Super-Serie in der Halle ist gerissen. Als Co-Favoritin gestartet, musste sich Mehrkämpferin Ivona Dadic in Glasgow mit „Blech“ begnügen. Eine Niederlage den nackten Zahlen nach. Aber: Dieser vierte Platz wird die Union-St.-Pölten-Athletin stärker machen. Weil sie genau weiß, woran‘s gelegen hat. Und weil sie richtigen Konsequenten gezogen hat.

Den Kopf in den Sand stecken, lange grübeln – das ist nicht das Holz, aus dem Weltklasseathleten geschnitzt sind. Topleute wie Dadic ziehen ihre Schlüsse. Rasche Impulse müssen her. Der Umbau des Trainerteams, das mit zwei Spitzenkräften für Weitsprung und Speerwurf, soll frische Reize setzen und jene Extra-Prozente rauskitzeln, die in Glasgow gefehlt haben. Dass Dadic mit einem verpatzten Kugelstoß so knapp dran an den Medaillen war, zeigt ihr Potenzial. Hätte sie die gleiche Weite wie beim Aufwärmen gestoßen, würde wohl Edelmetall um den Hals baumeln. Nun gilt die volle Konzentration der WM in Doha.

Der späte WM-Termin spielt ihrem Heimverein in die Karten. Schließlich passt damit das Liese-Prokop-Memorial in St. Pölten perfekt in den Saisonaufbau des Aushängeschildes. Der „Motor“ Dadic ist Goldes wert. Für das Meeting wie auch für die lange geforderte Sprinthalle für‘s Sportzentrum.