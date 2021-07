Kaum ist das Vorbereitungsgetriebe auf Touren gekommen, schon „stottert“ bei manchen Klubs das Werk‘l. Verantwortlich dafür: Der Unsicherheitsfaktor bei den Legionären. Gerade bei den slowakischen Kickern schieben die Quarantänebestimmungen dem fußballerischen Einsatz in der Region einen Riegel vor. Ganz unschuldig sind die Klubs nicht...

Denn ein Umdenken in Sachen Grenzgänger ist nach eineinhalb „Coronajahren“ ausgeblieben. Nach wie vor spielen sogenannte Legionäre eine zentrale Rolle von der 2. Klasse bis zur Landesliga. Die Sorge vor der vierten Pandemiewelle macht den Grenzübertritt wieder schwieriger. Slowaken müssen für die Rückkehr in ihr Heimatland geimpft sein – ansonsten heißt‘s ab in die Quarantäne. Was für viele NÖ-Klubs auch in unserem Bezirk zum Problem wird. Zu einem Problem „mit Ansage“ allerdings.

Ganz überraschend ist das Hin und Her in Sachen Grenzöffnung nicht gekommen. Und hätte mehr Vorsicht beim Agieren am Transfermarkt erfordert. Denn wenn der Spielbetrieb allein an den Legionären hängt, gilt ohnehin schon Alarmstufe Rot …